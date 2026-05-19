Усик та Верховен провели битву поглядів перед пірамідами

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели битву поглядів у Єгипті.

Дуель поглядів відбулась на тлі пірамід.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".

Напередодні прогноз на цей поєдинок зробив Тоні Белью. Він зізнався, чи вірить в апсет, назвавши нідерландця проблемою для чинного короля хевівейту.