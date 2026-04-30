Туркі – Кроуфорду: Ми хочемо реваншу з Канело

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх закликав колишнього абсолютного чемпіона світу у трьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) прийняти реванш із Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО).

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Ми хочемо реваншу з Канело. Можливо, це шанс стати чотириразовим чемпіоном", – заявив Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, що Кроуфорд переміг мексиканця за одноголосним рішенням суддів у вересні 2025-го (116:112 та 115:113 двічі). Американець відібрав пояси у Канело, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах.

Після чого 38-річний американець заявив, що вішає рукавички на цвях. Згодом Теренс пояснив своє рішення про закінчення кар'єри.