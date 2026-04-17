Пак'яо спрогнозував переможця гіпотетичної битви Кроуфорд – Мейвезер

Колишній чемпіон світу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) поміркував, хто може перемогти у гіпотетичному протистоянні між Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) та Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 КО).

Його слова наводить The Ring.

Легендарний філіппінець зробив ставку на ексабсолюта у другій середній вазі, який у середині грудня минулого 2025 року закінчив кар'єру професійного боксера.

"Я думаю, що Кроуфорд переміг би Мейвезера, якби вони обоє билися в розквіті сил. У Теренса є перевага як у шульги. Я бачив Кроуфорда в стійці шульги; він опанував її досконало. Він знає, як користуватися своєю перевагою та як витиснути з неї максимум проти бійця-правші", – сказав Пак'яо.

Нагадаємо, що WBO позбавила Теренса поясу через небажання платити комісійні. Його останнім поєдинком у кар'єрі була перемога над Саулем Канело Альваресом 13 вересня 2025-го.

Відзначимо, що стрімінгова платформа Netflix інформувала, що 19 вересня 2026 року Пак'яо поб'ється проти Мейвезера-молодшого. Протистояння відбудеться в комплексі "Сфера" в Лас-Вегасі.

Раніше "Пак Мен" пояснив, чому Флойд відмовляється від повноцінного поєдинку проти нього.