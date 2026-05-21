Гриців розібрав бій Усик – Верховен: Олександр уже боксував з багатьма любителями брудних хитрощів

Володар поясу WBC Francophone Олександр Гриців (13-0, 9 КО) у коментарі "Чемпіону" висловився про лобове протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО), яке відбудеться 23 травня у Гізі.

Непереможений боксер вважає, що нідерландський кікбоксер сто відсотків має шанси у цьому поєдинку.

Реклама:

"Шанси є 100%, тому що це важковаговики і любий удар може змінити хід поєдинку. Верховен – елітний спортсмен, який важить понад 100 кілограмів. По тому що ми бачили в кікбоксингу, удар в нього дуже потужний, тому шанси у нього є", – відповів Олександр.

Гриців припустив, що досвід кікбоксера допоможе Ріко у зустрічі з Усиком, але не в технічному плані. Також Олександр розповів, чи буде Верховен використовувати брудний стиль боксу.

"Гадаю, що досвід виходу на ринг і проведення важких поєдинків в кікбоксингу, звичайно, допоможе йому в бою, але в якомусь технічному плані кікбоксинг йому нічим не допоможе в ринзі з боксером. Брудний бій? Це його шанс на позитивний результат, тому, думаю, йому варто було б працювати брудно, але побачимо, чи йому це вдасться. Олександр уже боксував з багатьма любителями брудних хитрощів, тому впевнений, що Ріко його не здивує цим", – заявив Гриців.

Боксер із міста Лева переконаний, що бій завершиться достроково.

"Впевнений, що бій закінчиться достроково перемогою Усика. Не знаю, чи це буде нокаут, чи, можливо, відмова кута Ріко. Однак двобій точно не пройде усю дистанцію", – зазначив володар поясу WBC Francophone.

Також свій прогноз на це протистояння зробив Віктор Постол.

Нагадаємо, що WBC санкціонувала битву Усика проти Верховена, а переможець дуелі отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради.

Напередодні Усик розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

Раніше повідомлялося, що Гриців підійнявся із 6-го на 4-те місце у рейтингу найкращих боксерів WBC бріджервейту. Олександр покращив свою позицію завдяки легкій перемозі у першому раунді над нігерійцем Дуродолою.