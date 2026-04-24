Президент WBC заговорив про можливий реванш Кроуфорда та Канело

Денис Іваненко — 24 квітня 2026, 08:48
Теренс Кроуфорд і Сауль Альварес
Getty images

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман розповів, хто може стати наступним суперником Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO).

Його слова передає Boxing Scene.

Мексиканець заявив, що його земляк має чимало опцій. Він назвав п'ятьох іменитих боксерів, зокрема, натякнувши на можливий реванш із Теренсом Кроуфордом.

"У Канело є багато варіантів. Бенавідес, Чарло, реванш із Кроуфордом, який боягузливо пішов на пенсію, Бівол і Бетербієв", – сказав Сулейман.

Зазначимо, що Сауль Альварес не виходив на ринг із вересня 2025 року після поразки Теренсу Кроуфорду в битві за абсолют. В тому поєдинку американець переміг одностайним рішенням суддів.

Згодом він оголосив про завершення кар'єри. Кроуфорд повісив рукавички на цвях у статусі єдиного боксера, який ставав абсолютом у трьох різних вагових категоріях.

Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд Маурісіо Сулейман

