Кроуфорд звернувся до фанів: Досі хочуть, щоб я повернувся з пенсії та наваляв комусь

Колишній абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) розповів своїй аудиторії, як він почувається після закінчення професійної кар'єри.

Його слова передає Fighthype.

Боксер сказав, що наразі перебуває у Токіо, де насолоджується відпочинком. Також американець додав, що попри відхід на пенсію, багато людей прагнуть його повернення у профі-ринг.

"Я зробив це, я досяг свого! І вони досі хочуть, щоб я повернувся з пенсії та наваляв комусь. Слухай, про що ще можна просити? Я благословенний, життя зараз прекрасне, і я насолоджуюся кожною його миттю", – сказав Теренс.

Нагадаємо, що Кроуфорд переміг Сауля Альвареса за одноголосним рішенням суддів у вересні 2025-го. Теренс відібрав пояси у Канело, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах.

Після цього "Мисливець" оголосив про закінчення кар'єри. Згодом Теренс пояснив, чому вирішив повісити рукавички на цвях.

Нещодавно голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх закликав американця повернутись на ринг та дати реванш мексиканцю Канело.