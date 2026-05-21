Менеджер Верховена назвав єдину перевагу над Усиком

Карім Ер'я, менеджер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 1 КО), висловився про майбутнє протистояння проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова наводить Суспільне Спорт.

Представник наступного опонента українського боксера наголосив, що відсутність великого досвіду його клієнта у боксі є його перевагою. Адже ніхто не знає, чого очікувати від Ріко у боксерському рингу.

"Що відбувається за лаштунками у нашій команді? Я думаю, це елемент несподіванки. Не хочеться розкривати забагато карт. У Ріко є одна перевага – люди не знають, як саме він боксує (у класичному боксі). Тому немає жодного сенсу ділитися зайвим. Він покаже все вже безпосередньо під час вечору бою", – сказав Ер'я.

Менеджер нідерландця припустив, що не існує жодного секрету успіху над Усиком, адже українець здається для нього непереможеною персоною.

Ер'я додав, що головним планом на бій для Верховена та його команди є чітко дотримуватися своєї стратегії та вірити у себе. Для Ріко це є першочерговим завданням.

"Наше завдання – зруйнувати стереотип, ніби кікбоксери вміють лише бити ногами. Ріко боксує вже 15 років, і він став хорошим кікбоксером саме тому, що завжди паралельно працював над своїми боксерськими навичками. Тож ви не побачите якогось зовсім іншого Ріко. Хоча, звісно, він буде інакшим у тому сенсі, що цього разу не використовуватиме ноги – сподіваємося на це. Але якщо без жартів, він дуже впевнений у своїй боксерській техніці", – відповів представник команди відомого кікбоксера.

Ер'я вважає, що у зустрічі Усик – Верховен повинен перемогти сильніший. Він не став розкидатись гучними прогнозами на бій, але додав, що вони впевнені у позитивному результаті.

Менеджер кікбоксера наголосив, що повага Ріко до Олександра є величезною. Він добре розуміє, який шлях пройшов український боксер та скільки зусиль доклав для того, аби бути там, де він зараз.

Водночас він не применшив заслуг та досягнень Ріко у кікбоксингу, де він був абсолютним чемпіоном понад 10 років (з 2013-го по 2025-й).

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.