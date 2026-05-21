Верховен назвав голлівудського актора, який переконав його перейти у бокс: Замовлю за тебе слівце

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 1 КО) розповів, що одним із тих, хто переконав його спробувати свої сили у боксі, був зірковий актор Джейсон Стейтем.

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Наступний суперник Олександра Усика пригадав приїзд зірки кіно на протистояння Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда, яке відбулося 13 вересня 2025 року. Верховер розповів, що з того моменту підтримував зв'язок із Стейтемом.

"І він сказав: "Слухай, а чому ти не в боксі?". Я такий: "Я не знаю". І тоді він сказав: "Знаєш що, я замовлю за тебе слівце". Я сказав: "Дякую, брате, я ціную це". Був ранок неділі, і я був на біговій доріжці. Я біг. Бачу, Джейсон дзвонить. Кажу: "Йо, брате, я біжу, я на біговій доріжці". Він сказав: "Слухай сюди. Я запропонував твоє ім'я, і їм це подобається. Вони хочуть щось зробити", – сказав Ріко.

Раніше британський супертяж Дерек Чісора розповів, що саме Стейтем допоміг організувати бій Усик – Верховен, який запланований на 23 травня у Гізі (Єгипет). Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

WBC санкціонувала цю дуель. 21 травня на боксерів чекає пресконференція та дуель поглядів.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.