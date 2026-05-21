Фаніян спрогнозував швидку перемогу Усика над Верховеном

Керівник Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян висловився про майбутню битву Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його слова передає LuckyPunch.

Він прогнозує перемогу Усика вже у перших трьох раундах. Фаніян очікує, що боксери, які є обов'язковими претендентами на поясу Олександра, відчувають негативні емоції.

"Чесно сказати, я думаю, що Усик виграє його в перших трьох раундах. Тим паче, він казав, що в нього є мотивація. Три пояси WBC, WBA та The Ring? Думаю, обов'язкові претенденти, які очікують черги, щоб битися з Усиком за ці пояси, або стати обов'язковими претендентами, обурені. Слухайте, це бокс, це шоу, це популяризація боксу, це ідеально, що робить Усик для країни і для боксу в цілому", – заявив Фаніян.

Двобій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю зустріч, переможець якої отримає спеціальний пояс від Світової боксерської ради.

У четвер, 21 травня, боксери проведуть пресконференцію перед поєдинком.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три битви. А менеджер Ріко назвав єдину перевагу свого клієнта над Усиком.