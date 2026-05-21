Усик – Верховен: американський супертяж оцінив шанси побачити апсет

Річард Торрес (13-0, 11 КО) поділився думками щодо поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 КО) з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Американський боксер заявив, що в надважкій вазі в аутсайдера завжди є шанс на перемогу. Проте він не вірить в апсет і прогнозує перемогу українця.

"Знаєте, я думаю, що коли ви берете ці різні види єдиноборств, це різні види спорту. І інтуїтивно вони різні. Тому я, як би це сказати, дуже сильно ставлю на Усика в цьому бою. Але знову ж таки, оскільки це бій у надважкій вазі, ти ніколи не можеш нікого списувати з рахунків. Тому шанс на один удар все ще є. Але мені дуже важко не бути на боці найкращого в боксі в боксерському поєдинку", – заявив Торрес.

Також американець розповів, як загалом ставиться до таких боїв, адже легендарний кікбоксер одразу отримав титульний шанс, до якого боксери йдуть роками. Він не бачить у цьому нічого поганого, адже це тільки популяризує його вид спорт.

"Знаєте, я думаю, що це добре для боксу, це буде хороший кросовер для всіх. І знову ж таки, як можна не любити шоу біля пірамід? Тож я б дивився його незалежно від того, був би я в карді чи ні. Це чудовий спосіб згадати, що ми, врешті-решт, шоумени. Знаєте, це те, що ми маємо робити. Справа не тільки в боксерських здібностях. Ми повинні бути в змозі продемонструвати те, що ми робимо за межами рингу, і те, ким ми є як люди, і все таке інше. І я думаю, що причина, чому багато з цих бійців, які не обов'язково є суто "боксерськими" хлопцями, отримують багато таких можливостей, полягає в тому, що вони демонструють за межами рингу. Ми шоумени в душі, і нам потрібно продавати квитки. І цей хлопець продає квитки", – підсумував Річард.

Зазначимо, що Річард Торрес в цьому ж вечорі боксу, який відбудеться 23 травня в Гізі, проведе бій проти Френка Санчеса. Переможець має стати претендентом на титул IBF, яким нині володіє Олександр Усик.

Поєдинки головного карду шоу в Єгипті розпочнуться приблизно о 20:00 за київським часом. На ньому виступить також Даніель Лапін.