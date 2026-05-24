Гриців – про перемогу Усика над Верховеном: У певний момент здавалося, що все йде не за його сценарієм

Український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 КО) у коментарі "Чемпіону" висловився про складну перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) технічним нокаутом в 11-му раунді над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Володар поясу WBC Francophone не приховав свого здивування від побаченого протистояння. За його словами, непереможеному українцю було дуже важко пристосуватись до незручного та специфічного стилю нідерландського кікбоксера.

"Видно було, що бій для Олександра складається непросто, і в певний момент здавалося, що все йде не за його сценарієм. Але Усик вкотре довів, чому він – справжній чемпіон. Я захоплююсь його здатністю знаходити вихід навіть із дуже складної ситуації. Він дочекався свого моменту і використав його на всі 100%. Браво!" – сказав Гриців.

Також Олександр зізнався, що він був здивований стилем, який показав Ріко у рингу.

"Його стиль дуже нестандартний, незручний, ламаний, і видно, що Усику було непросто підлаштуватися під цей темп та манеру роботи. Ще дивним був момент, коли рефері зупинив бій буквально на останній секунді раунду. Але головне – це перемога нашого чемпіона", – наголосив український боєць.

Нагадаємо, що після поєдинку у Гізі в ринг підійнявся німецький боксер Агіт Кабаєл, який зазіхає на титул Усика. Водночас Олександр погодився на ідею побитись проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятись організацією цієї битви.

Щоправда, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг хоче побачити реванш українця проти Верховена.

Ще перед цією битвою Усик заявляв, що хоче побоксувати проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, із якої тріумфатором вийшов "Динаміт".

Гриців припустив, що наступний бій земляка може бути саме проти Кабаєла.

"Про цей поєдинок багато говорили ще до бою. Після поєдинку тема знову активно піднялася. Хоча Туркі ніби хоче реванш із Ріко, тут ще можуть бути сюрпризи. Але якщо оцінювати зараз, я десь на 90% думаю, що наступним буде саме Кабаєл. Тим більше, Туркі ще згадував про Стамбул, можливо, саме там і планують організувати цей двобій", – відповів Олександр.

Відзначимо, що Ріко вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.