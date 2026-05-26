Шотландський тренер оцінив потенційну битву: Бій з Кабаєлом для Усика взагалі не є проблемою

Тренер Біллі Нельсон висловився про потенційну битву між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Його слова наводить Pro Boxing Fans.

На думку наставника Мартіна Баколе, такий двобій був би взагалі не проблемою для українського чемпіона.

"На мою скромну думку, бій з Кабаєлом для Усика взагалі не є проблемою. Я думаю, це буде важкий бій – але важкий саме для Агіта. Він майже не був активним, якщо чесно – за останні приблизно 18 місяців у нього було дуже мало боїв. Думаю, Усик зупинив би Кабаєла", – сказав Нельсон.

Також Нельсон прокоментував бажання Мозеса Ітауми побитися проти Усика. Коуч оцінив шанси британця у такій гіпотетичній дуелі.

"Я б дав Мозесу шанс проти будь-кого на планеті в надважкій вазі. Думаю, він винятково талановитий. Єдине питання щодо Мозеса на даний момент – йому ще по-справжньому не перевіряли підборіддя, чи не так? Але це ще станеться", – відповів наставник.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг у Гізі, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитись проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятись організацією цієї битви.

Щоправда, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг хоче побачити реванш українця проти Ріко Верховена.

Раніше повідомлялося, що промоутер Олександр Красюк вчергове порадив Усику повішати рукавички на цвях.

