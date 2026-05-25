Голуб – про роботу з Усиком та відсутність Ткаченка: Кажуть, що я нічого не вартую як тренер

Єгор Голуб підтвердив, що протягом 11 тижнів допомагав Олександру Усику (25-0, 16 КО) готуватися до поєдинку проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО), виконуючи обов'язки головного тренера.

Про це він розповів у своєму акаунті в Інстаграмі.

За його словами, це був важкий двобій для Усика, тому є речі, які потрібно буде проаналізувати. Голуб додав, що для нього, як для тренера, головне те, що Олександр здобув перемогу над нідерландським кікбоксером, який дав дуже конкурентний бій.

Водночас він відзначив Ріко, який є дуже міцним та духовним бійцем, який дуже добре підготувався до поєдинку.

Також український коуч відреагував на відсутність Юрія Ткаченка у куті Усика у зустрічі проти Верховена.

"Останні пів року, коли мене майже не було вдома, Юрій Іванович почав допомагати і тренувати моїх хлопців у Києві. Він мій тренер. Він абсолютний чемпіон світу. Він людина та спеціаліст, якого я дуже поважаю, і тільки він має відповідь на питання, чому цього разу в кемпі з Олександром працював я. Всі інші "думки" від людей, які жодного стосунку до команди не мають, я б вам не радив брати до уваги. Також відверто скажу, що за останні роки я звик до тиску і багатьох негативних речей: до людей та "колег", які за спиною кажуть, що я нічого не вартую як тренер і боксери все виграють самі, до того, що я – "кум Усика" (якщо що, це неправда) і мені "все падає з неба на голову", до того, що люди можуть дзвонити по телефону і називати "братом", а пізніше витрачати свій вільний час (якого вочевидь стало багато) на негативні коментарі та лайки під постами. Так, на жаль, влаштоване наше суспільство", – написав наставник.

Наостанок він подякував команді українського чемпіона, яка прийняла його та допомогла дебютувати на найвищому рівні.

Олександр Красюк, колишній промоутер Усик, першим прокоментував відсутність тренера Ткаченка у куті українського чемпіона.