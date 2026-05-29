Джордан – про рішення судді: Якби Усик був в такому становищі, я дуже сумніваюся, що бій зупинили б

Ведучий спортивного шоу на TalkSPORT Саймон Джордан висловився про протистояння Олександра Усика (25-0, 16 КО) та Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його цитує Boxing News 24.

За його словами, нідерландець усім довів, що вміє битися за правилами боксу, а також володіє шаленою харизмою.

"Він зірка. У нього неймовірна харизма. Тепер ми знаємо, що він вміє битися за правилами боксу. Тож це робить його касовим бійцем. Я вважаю, що це була погана зупинка. Якби Усик був в такому становищі, я дуже сумніваюся, що бій зупинили б. Сама природа цієї зупинки була настільки сумнівною, що вона створює такий наслідок. Я буду здивований, якщо він (Верховен – прим. ред.) знову не поб'ється з кимось іменитим. Він неймовірний", – заявив Джордан.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Суддя зупинив бій за секунду до кінця передостанньої трихвилинки. Таке рішення рефері викликало бурхливу дискусію.

Нідерландський кікбоксер одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки. Нідерландець досі чекає вибачень.

Також на цей момент із зупинкою двобою відреагував сам Усик.

Боксерам можуть організувати реванш, про який заговорив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх. Ріко теж прагне другого бою.

ФОТО: Denys Didkivskyi