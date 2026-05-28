Нервував більше, ніж коли сам перебував у рингу: Кабаєл – про бій Усика з Верховеном

Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) висловився про непросту перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає The Ring.

Він заявив, що це був не найкращий виступ для українця. Непереможений боксер пояснив, чому дуже вболівав у цьому протистояння за чинного короля надважкого дивізіону.

"Знаєте, це був не ідеальний виступ від Олександра, але як є, так є. Думаю, Верховен має дуже незручний і нестандартний стиль. Але для мене ситуація теж була поганою. Коли я дивився бій, це було божевілля. Я так довго чекав на можливість провести поєдинок з Усиком, а він виглядав не дуже добре. Я нервував більше, ніж коли сам перебував у рингу, адже мій бій із ним міг зірватися", – заявив Кабаєл.

Також німець висловився про свій виклик, який він кинув українцю після бою. Агіт розповів, що бачив в Олександрові, коли стояв перед ним у рингу.

"Не знаю, що саме я бачу в ньому, але думаю, люди не розуміють, наскільки великим буде цей бій у Німеччині. Це буде величезна подія. Думаю, зараз це найбільший можливий поєдинок. Я дуже довго чекав на цей шанс. Після того, як минулого року переміг Чжана Чжілея, я чекав, чекав і чекав дуже довго. Але як є, так є. Якщо Усик погодиться – я готовий. Туркі сказав, що я наступний у черзі, я претендент номер один за версією WBC. І коли Усик буде готовий, то давайте зробимо це в Німеччині, на стадіоні. Думаю, це буде найбільший бій", – сказав боксер.

Зазначимо, що наразі саме Кабаєл є найбільш ймовірним наступним суперником Усика. Очікується, що вони можуть провести очне протистояння вже восени.