Нервував більше, ніж коли сам перебував у рингу: Кабаєл – про бій Усика з Верховеном
Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) висловився про непросту перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).
Його слова передає The Ring.
Він заявив, що це був не найкращий виступ для українця. Непереможений боксер пояснив, чому дуже вболівав у цьому протистояння за чинного короля надважкого дивізіону.
"Знаєте, це був не ідеальний виступ від Олександра, але як є, так є. Думаю, Верховен має дуже незручний і нестандартний стиль. Але для мене ситуація теж була поганою. Коли я дивився бій, це було божевілля.
Я так довго чекав на можливість провести поєдинок з Усиком, а він виглядав не дуже добре. Я нервував більше, ніж коли сам перебував у рингу, адже мій бій із ним міг зірватися", – заявив Кабаєл.
Також німець висловився про свій виклик, який він кинув українцю після бою. Агіт розповів, що бачив в Олександрові, коли стояв перед ним у рингу.
"Не знаю, що саме я бачу в ньому, але думаю, люди не розуміють, наскільки великим буде цей бій у Німеччині. Це буде величезна подія. Думаю, зараз це найбільший можливий поєдинок. Я дуже довго чекав на цей шанс. Після того, як минулого року переміг Чжана Чжілея, я чекав, чекав і чекав дуже довго.
Але як є, так є. Якщо Усик погодиться – я готовий. Туркі сказав, що я наступний у черзі, я претендент номер один за версією WBC. І коли Усик буде готовий, то давайте зробимо це в Німеччині, на стадіоні. Думаю, це буде найбільший бій", – сказав боксер.
Зазначимо, що наразі саме Кабаєл є найбільш ймовірним наступним суперником Усика. Очікується, що вони можуть провести очне протистояння вже восени.