Це не той Усик, якого я знаю: ексчемпіон світу – про виступ українця в поєдинку з Верховеном

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поділився своєю думкою з приводу переможного поєдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його слова передає Boxing News 24.

Американець переконаний, що Усик не вів належної підготовки до цього поєдинку.

"Я думаю, що Усик готувався упівсили. Я не вважаю, що він був повністю готовий до бою. Мені здавалося, що він просто переїде цього хлопця, але у Верховена виявилися свої власні гребані інтереси. Ось як усе було.

Щойно я побачив, що на зважуванні Усик показав на 2,5−3 кг більше за свою звичайну оптимальну вагу, я сказав: "Ой-ой-ой-ой. Сподіваюся, що він не недооцінює цього чувака". А потім Усик вийшов на ринг у першому раунді, і я такий: "Що, чорт візьми, це таке?" Це не той Усик, якого я знаю, у якого є енергія і який стрибає на пальцях", – розповів Бредлі.