Це не той Усик, якого я знаю: ексчемпіон світу – про виступ українця в поєдинку з Верховеном
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поділився своєю думкою з приводу переможного поєдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).
Його слова передає Boxing News 24.
Американець переконаний, що Усик не вів належної підготовки до цього поєдинку.
"Я думаю, що Усик готувався упівсили. Я не вважаю, що він був повністю готовий до бою. Мені здавалося, що він просто переїде цього хлопця, але у Верховена виявилися свої власні гребані інтереси. Ось як усе було.
Щойно я побачив, що на зважуванні Усик показав на 2,5−3 кг більше за свою звичайну оптимальну вагу, я сказав: "Ой-ой-ой-ой. Сподіваюся, що він не недооцінює цього чувака". А потім Усик вийшов на ринг у першому раунді, і я такий: "Що, чорт візьми, це таке?" Це не той Усик, якого я знаю, у якого є енергія і який стрибає на пальцях", – розповів Бредлі.
Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. Після поєдинку голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.
Нагадаємо, що нідерландський кікбоксер подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.
Також на цей момент із зупинкою двобою відреагував сам Усик.