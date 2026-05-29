Прийми бій або звільни пояс: Кабаєл звернувся до Усика
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) закликав володаря титулу WBC Олександра Усика (25-0, 16 КО) погодитися на бій з ним або звільнити пояс.
Про це він розповів в Інстаграм.
"Одну річ я вивчив у майбутньому: якщо лише нокаутувати людей і мовчати це не приведе тебе до поясу чемпіона світу. Тому я більше не буду мовчати.
Я завжди ставлюсь до суперників з повагою – ніякого трештоку, лише реальні слова. Давай, Усик! Прийми бій або звільни пояс!", – заявив Агіт.
Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.
Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.