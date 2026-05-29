Прийми бій або звільни пояс: Кабаєл звернувся до Усика

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) закликав володаря титулу WBC Олександра Усика (25-0, 16 КО) погодитися на бій з ним або звільнити пояс.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Одну річ я вивчив у майбутньому: якщо лише нокаутувати людей і мовчати це не приведе тебе до поясу чемпіона світу. Тому я більше не буду мовчати.

Я завжди ставлюсь до суперників з повагою – ніякого трештоку, лише реальні слова. Давай, Усик! Прийми бій або звільни пояс!", – заявив Агіт.