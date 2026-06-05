Показав план перемоги: Чісора розповів, з якого бою Верховен брав приклад під час підготовки до Усика

Британський супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) та колишній чемпіон Джонні Нельсон поділилися своєю думкою щодо протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

На цю тему вони висловилися в інтерв'ю Dialy Mail Boxing.

Спершу Дерек відреагував на присутність Ентоні Джошуа у таборі Усика, де він готується до свого поєдинку під керівництвом команди непереможеного українця. 25 липня Ей Джей поб'ється у проміжному бою проти Крістіана Пренги.

Чісора сподівається, що Олександр не показав його земляку, як він боксував проти нідерландського кікбоксера, бо інакше Ентоні "надеруть сідниці".

Натомість Нельсон запевнив, що Чісора та Верховен продемонстрували план перемоги над Усиком.

"Я думаю, що ці двоє показали план перемоги над Усиком. Це були Дерек і Ріко. Тому що ви бачили незручний стиль, тиск. Ти, мабуть, не отримав достатньо похвали за те пекло, яке йому влаштував?" – додав Джонні.

У розмові Дерек пригадав, що після своєї поразки від українця не почув жодної похвали. Відзначимо, що британець програв Усику 31 жовтня 2020 року.

"Знаєте, що мені найбільше подобається? Коли я розмовляв з Ріко на іншому шоу, він сказав: "Дереку, все, що ми робили, це дивилися твій бій". Я такий: "Знаєш що? Ти вчинив правильно". Тому що всім, хто боксував з Олександром після мене, потрібно було зробити це – спостерігати за моїм стилем, а потім удосконалювати його. Якби Ей Джей зробив саме те, що зробив я, він би нокаутував Усика в 4-5 раунді", – заявив Чісора.

Водночас Джонні наголосив, що далеко не кожен боєць може показувати такий рівень боксу. На що отримав відповідь від ветерана боксу.

"Є способи це натренувати. Ти працюєш подвійним джебом, крокуєш уперед, потім міняєш стійку й починаєш плутати суперника. А вже потім викидаєш важкі удари. Саме це й робив Ріко. Я казав, що Олександр програє свій бій. Люди сміялися з мене, казали, що я несу нісенітниці. Ріко виграв. Давайте будемо чесними. Знаєш, ця ситуація з рефері... Можливо, він нокаутував би його в наступному раунді, але хто знає? Але найбільше мені подобається те, що тепер люди думають, що Александр вразливий. У наступному бою Усик зупинить суперника за набагато меншу кількість раундів, тому що його розбудили. Ось побачите", – зазначив британський супертяж.

Раніше Чісора заявляв, що суддя обікрав Ріко у бою проти Олександра. Нагадаємо, що рефері зупинив зустріч за секунду до кінця 11-го раунду, сигналізувавши про перемогу українця технічним нокаутом.

Момент із зупинкою бою не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Ріко. Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата повернення Верховена на боксерський ринг.

ФОТО: Denys Didkivskyi