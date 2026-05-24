Цього хлопця просто обікрали: Чісора – про бій Усика з Верховеном

Зірковий супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) висловився про перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) в битві за титул WBC.

Його слова передає Pro Boxing Fans.

Британський ветеран боксу заявив, що не погоджується з підсумковим результатом. Він переконаний, що рефері завчасно зупинив бій, коли зафіксував технічний нокаут в 11 раунді.

"Ріко виграв цей бій, чуваче! Я не рахував раунди, я просто насолоджувався поєдинком. Це була передчасна зупинка. Б***ь, цього хлопця просто обікрали", – сказав Чісора.

При цьому Дерек запевнив, що Усик усе ще залишається королем надважкого дивізіону. Проте конкретно цей бій був для нього невдалим.

"Усик нічого не здав, хлопці. Що ви маєте розуміти: Усик просто деякий час не виходив у ринг, він не здав. Що там сталося – він просто не поспішав. Знаєш, якщо він битиметься зі справжнім боксером... та й якщо наступного разу вийде проти цього хлопця, він його нокаутує. Я думаю, він не поважав Верховена, поки не усвідомив, де перебуває, десь в 11-му раунді. Так. І він програвав. Ця зупинка... рішення зупинити бій було неправильним", – резюмував британець.

Зазначимо, що також жахливим рішенням зупинити битву вважає американський тренер Тедді Атлас. При цьому він думає, що українець зміг би дотиснути суперника в останньому раунді.

Нагадаємо, що на момент зупинки поєдинку мінімальним лідером за записками суддів був Ріко Верховен. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию.