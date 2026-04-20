Нельсон припустив, чи зможе Ф'юрі знову стати чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон поміркував, чи до снаги Тайсону Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) знову стати чемпіоном світу.

Його цитує Boxing News 24.

Британець розповів, що та версія "Циганського короля", яку він побачив у рингу проти Арсланбека Махмудова, може побити 70-80 відсотків боксерів із цілого світу.

Також він припустив, для чого його зірковий земляк відновив професійну кар'єру, яку вчергове закінчив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

"Чи дивлюся я на нього і думаю, що ця версія Тайсона може знову стати чемпіоном світу? Ні. Чому Тайсон знову повертається у бокс? Я не знаю. Річ не в грошах і не в славі, тому що він дуже відома людина. У нього є слава та статки. Чого він хоче? Більшого. Іноді хочеться покинути спорт, перш ніж він покине тебе. Я думаю, що Тайсон опиниться в ситуації, коли спорт покине його", – сказав Нельсон.

У ніч проти 12 квітня Ф'юрі переміг Махмудова за рішенням суддів. Після чого кинув виклик Ентоні Джошуа. На офіційному акаунті Netflix у соцмережі "Х" з'явився анонс, що боксери проведуть бій восени 2026-го.

На цей анонс стрімінгової платформи вже відреагував Едді Гірн, промоутер Ей Джея.

