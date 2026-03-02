Нельсон назвав головну мотивацію Усика в наступному бою

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон розповів, чому Олександр Усик вирішив провести бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це він висловився в етері talkSPORT Boxing.

Британець заявив, що чинний король хевівейту вже всім довів, що йому немає рівних у дивізіоні. Тому він шукає грошовиті поєдинки й цілком заслуговує на них, вважає колишній володар пояса WBO у крузервейті.

"Подивіться на те, що зробив Олександр. Він усіх розгромив, він закріпився на вершині. А тепер подивіться на його фінансовий стан. Чи він у кращому становищі, ніж Тайсон Ф'юрі чи Ентоні Джошуа? Ні, на мою думку. Для нього немає боїв за великі гроші, тому він повинен щось робити. Він поставив себе у позицію, де обов'язково повинен перемагати, тому що він довів, що є першокласним бійцем. Тож у цьому бою, я цілком впевнений, на нього чекає солідний гонорар. Тепер це для нього бізнес. Він думає, що все довів і має заробити якомога більше. Пам'ятаєте, були недовго розмови про Деонтея Вайлдера, бо він хоче перемогти всіх? Він хоче битися з найвідомішими іменами з найменшим ризиком. І ви не можете його звинувачувати", – сказав Нельсон.

Зазначимо, що поєдинок Усик – Верховен відбудетья 23 травня у єгипетській Гізі. Напередодні організація WBC підтвердила, що це буде титульна битва, на кону якої стоятиме її пояс.

Раніше британський тайбоксер Ліам Гаррісон поділився думками про майбутній поєдинок. Він оцінив шанси Ріко Верховена та зізнався, чи вірить в апсет.