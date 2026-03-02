Ексчемпіон світу порадив Ф'юрі побитись проти непереможеного земляка

Колишній чемпіон світу за версією WBO Джонні Нельсон (45-12-2, 29 КО) розповів, що Тайсону Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) варто вийти у ринг проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Його слова цитує Sky Sports.

На думку Нельсона, якби "Циганський король" висловив бажання побитись із Вордлі, то промоутер Френк Воррен без вагань би організував дане британське протистояння.

Ексчемпіон впевнений, що Ф'юрі після двобою проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова може побитись проти непереможеного земляка, якщо той володітиме чемпіонським титулом за версією WBO у гевівейті.

"Він повинен битися з Фабіо Вордлі. Якби Тайсон Ф'юрі сказав Френку Воррену: "Я хочу битися з Фабіо Вордлі за титул чемпіона світу", Френк це зробив би. Як тільки Тайсон побоксує з Махмудовим, залежно від його апетиту, результату, його думки про виступ, він підійде до Френка і скаже, який бій він хоче наступним, і Френк дасть йому цей бій. Якщо Вордлі все ще буде чемпіоном – це буде Вордлі, і це буде хороший бій", – заявив Нельсон.

Протистояння Ф'юрі – Махмудов заплановане на 11 квітня 2026 року на домашній арені футбольного клубу Тоттенгем. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Фабіо.

Натомість Вордлі 9 травня цього року поб'ється проти Даніеля Дюбуа. Двобій відбудеться у Манчестері.

Раніше Фабіо висловив бажання побитись із "Циганським королем", який повертається у профі-ринг після двох поразок поспіль від Олександра Усика, яких йому українець завдав у 2024 році.