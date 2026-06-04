Верховен розповів, як налаштовувався на бій: У кікбоксингу я – це Усик

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО) вчергове висловився про налаштування на бій проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова наводить The Ring.

Він порівняв себе з непереможеним українцем та розповів, які слова почув від свого наставника.

"Ми багато працювали над цим, і це стало просто ментальною грою. Бо я знав, що я роблю. У кікбоксингу я – це Усик. Тож для мене він був просто людиною з двома руками та двома ногами. Йому не дозволялося використовувати ноги, і мені також. Щоб було легко, Пітер Ф'юрі постійно мені казав: "Насолоджуйся. Розважайся. Роби те, що робиш, і тренуйся наполегливо, дотримуйся плану, і все буде добре. Він не покаже тобі нічого, чого ти ще не бачив." Так і було", – сказав нідерландець.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Момент із зупинкою бою не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Ріко.

Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата повернення Верховена на боксерський ринг.

ФОТО: Denys Didkivskyi