Я теж активно працюю над тим, щоб це сталося: Бенавідес – про потенційний бій із Усиком

Володар поясів WBA та WBO у важкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) відреагував на бажання Олександра Усика (25-0, 16 КО) провести очний бій, зазначивши, що також працює над тим, щоб таке протистояння відбулося.

Про це він розповів в інтерв'ю The Ring.

"Я теж активно працюю над тим, щоб це сталося. Просто... Я не знаю, що відбудеться першим. Якщо кажуть, що Опетая вже націлився на бій із Деонтеєм Вайлдером, що ж – я шукатиму інші варіанти. І якщо не вдасться організувати бій з Опетаєю на Сінко де Майо, то ми проведемо його з Усиком", – заявив Бенавідес.

Непереможений американець також припустив, що зацікавлений у боях проти Джея Опетаї та Артура Бетербієва, а після цього хотів би побоксувати проти колишнього абсолютного чемпіона світу з України.

Також Бенавідес не проти вийти у ринг проти Тайсона Ф'юрі, якщо цього сам забажає "Циганський король".

Була інформація, що Усик зацікавлений у протистоянні проти Бенавідеса, яке може відбутися у 2027-му році.

Девід вже отримав свій наступний бій. 5 грудня 2026 року у Фініксі (штат Аризона) він поб'ється проти чемпіона світу за версією WBC Міхала Чесляка.

А от Олександр досі чекає офіційного оголошення свого наступного двобою. Йому приписувати реванш проти Ріко Верховена, трилогію з Ф'юрі або дуель проти Деонтея Вайлдера. Щоправда, журналіст The Ring Майк Коппінджер повідомив, що перемовини між Усиком та "Бронзовим бомбардувальником" зірвані. Натомість Вайлдер може побоксувати проти Опетаї.