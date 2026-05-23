Усик – Верховен: о котрій годині розпочнеться бій в Єгипті

Грандіозне боксерське шоу в єгипетській Гізі відбудеться 23 травня. Головною подією вечора стане бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та кікбоксером Ріко Верховеном.

Перші бої розпочнуться о 18:05 за київським часом. Поєдинок українця Даніеля Лапіна та француза Бенджаміна Тані стане останнім перед основним кардом, який стартує о 21:00.

Вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікується о 00:50 за київським часом. Старт головного бою може зміститися залежно від тривалості попередніх поєдинків.

"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, а також публікуватиме результати інших боїв івенту.

Напередодні відбулася церемонія зважування учасників битви. Нідерландський кікбоксер виявився важчим за українського чемпіона на 12 кг. Одразу ж Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів.