Хижняк міг провести бій перед поєдинком Усик – Верховен

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк (1-0, 1 КО) мав провести поєдинок у межах вечора боксу в єгипетській Гізі, де головною подією буде бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) та Ріко Верховена.

Про це 30-річний боксер розповів Суспільне Спорт.

В останній момент організаторам не вдалося домовитися про бій Хижняка в Єгипті.

"Мав можливість також боксувати тут (Гізі – ред.), але не вийшло. Будемо сподіватися, що найближчим часом будуть нові поєдинки", – сказав Хижняк.

Нагадаємо, що Олександр Хижняк у 2026 році дебютував у професійному боксі. У межах вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions "Полтавський танк" нокаутував колумбійця Вільяма Барона у першому раунді.

Паралельно Олександр продовжує виступи в аматорах. Нещодавно він став переможцем міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament у Сербії.

Зазначимо, поєдинок Усик – Верховен відбудеться у ніч з 23 на 24 травня. "Чемпіон" вестиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

У програмі вечора боксу Усик – Верховен відбоксує ще один українець: Даніель Лапін зустрінеться з французом Бенжаменом Мендесом Тані.