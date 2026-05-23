Щербатюк: Було б набагато цікавіше побачити бій Усик – Верховен за правилами кікбоксингу

Напередодні чемпіонського поєдинку у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та нідерландцем Ріко Верховеном, своїми очікуваннями від бою з "Чемпіоном" поділився тріумфатор Всесвітніх ігор, чемпіон світу 2025 року, багаторазовий переможець етапів Кубку світу, кікбоксер Роман Щербатюк.

На його думку, у боксерському ринзі Усик матиме відчутну перевагу, однак Верховен здатний нав'язати боротьбу за рахунок досвіду кікбоксингу, клінчу та роботи на ближній дистанції. Водночас Щербатюк сумнівається, що поєдинок триватиме всю дистанцію, і прогнозує дострокове завершення на користь українця.

– Які ваші очікування від цього бою?

– Мої очікування від цього бою: стійкість від Верховена, бо він доволі міцний за характером. Але я впевнений, що за бажанням Усик його повністю декласує. Я чекаю на бій у своїй манері від Олександра.

– Усі говорять про те, що Верховен сильно бʼє ногами. Утім, у боксі це йому не допоможе. За рахунок чого він може навʼязати боротьбу Усику?

– Він може навʼязати боротьбу саме своєю боротьбою. Тому, що К1 включає в себе клінч і роботу на близькій дистанції. Якщо Верховен не буде цього цуратися, можливо, брудної боротьби для того, аби виснажити Олександра, тоді це може дати йому перевагу. Коли Ф'юрі боксував із Усиком, він цього не робив. Він хотів його перебоксувати, а це було неможливим, враховуючи їхні рівні боксу. А ось Верховен може використати те, про що я кажу, для свого успіху.

Олександр Усик та Ріко Верховен

Фото: Denys Didkivskyi

– Як кікбоксери реагують на цей поєдинок, чи чекають, що цей бій триватиме 12 раундів?

– Мені було б набагато цікавіше дивитись цей бій за правилами кікбоксингу. Оскільки Верховен представник нашого виду спорту, і всі розуміють, що в боксі йому буде складно з Усиком. Я не впевнений, що цей бій протриває 12 раундів. Я думаю, це закінчиться раніше. Верховен ніколи раніше не проходив такі довгі відрізки. Я ставлю на перемогу Усика нокаутом в 10-му раунді.

Бій Усик – Верховен відбудеться в суботу, 23 травня. Орієнтовний початок – після 23:45 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні бою Верховен переважив Усика на майже 12 кг.