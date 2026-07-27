Особливі стосунки: легендарний тренер оцінив дружбу Усика та Джошуа

Легендарний американський тренер Тедді Атлас висловився про реакцію Олександра Усика (25-0, 16 КО) під час бою Ентоні Джошуа (30-3, 27 КО) проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

Своєю думкою він поділився на власному Ютуб-каналі.

Він відзначив нервозність українського боксера у ринг-сайді навіть у протистояння, коли навпроти Ей Джея стояв суперник, який ніколи ні з ким серйозним не бився, не виступав на арені такого рівня, як в Ер-Ріяді, чи хоча б близько до цього масштабу.

"Усик у цей момент дуже занервував. Для мене Усик – єдиний справжній чемпіон у надважкій вазі. Так, зараз поясів розвелося чорт знає скільки, але саме він – чемпіон. Об'єднаний чемпіон. Мені байдуже, як вони там роздають ці титули, кого позбавляють поясів і вся ця історія", – заявив Атлас.

Культовий наставник порівняв стосунки Усика та Джошуа із Міккі Вордом та Артуро Гатті. Останні двоє провели три поспіль очні поєдинки (2002 і 2003), у двох із них перемогу святкував Гатті, а в одному – Ворд (у першому).

"Між Усиком і Джошуа склалися справді особливі стосунки. Тренери Усика зараз працюють з Ентоні, сам Олександр теж допомагає йому в підготовці. І це дуже нагадує мені історію Міккі Ворда та Артуро Гатті. Після своїх неймовірних воєн у ринзі вони стали дуже близькими друзями. Більше того, багато хто вже й не пам'ятає, але Міккі тренував Артуро перед, здається, його останнім боєм – уже наприкінці кар'єри. Ось і між Усиком та Джошуа виник такий самий особливий зв'язок після того, як вони пройшли через війну в ринзі. Це одна з найпрекрасніших рис боксу. Однієї миті ти намагаєшся відірвати суперникові голову, а вже наступної – стаєш його другом. Бо цінуєш те, через що ви разом пройшли, те, чого разом досягли", – зазначив коуч.

Нагадаємо, що Усик двічі перемагав Джошуа на рингу у 2021-му та 2022-му роках. До своїх крайніх двох боїв Ентоні готувався під керівництвом команди Олександра Усика, яка привела його до перемоги.

26 липня Ей Джей у другому раунді нокаутував Пренгу. Хоча у першій трихвилинці саме британець сенсаційно побував у нокдауні. Після поєдинку Олександр двома словами прокоментував перемогу друга, а сам тріумфатор протистояння похвалив команду непереможеного українця.

Раніше повідомлялося, що Майріс Брієдіс порадив Джошуа вчасно закінчити кар'єру.