75% успіху – це психологія: зірковий тренер проаналізував майбутню битву Вордлі з Дюбуа

Тедді Атлас висловився про битву між Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) за чемпіонський пояс WBO в надважкій вазі.

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

Американський тренер вважає, що це буде дуже конкурентний бій. Він віддав належне силі обох боксерів і підкреслив важливість психології в цьому протистоянні.

"Шанси десь 50 на 50. Усе може звестися до того, хто влучить першим. Обидва хлопці – потужні панчери, і удар, який вони викидають найчастіше та який має найбільшу нокаутуючу силу – це права рука. І вони обидва пропускають праві руки. Обидва вже бували в такій ситуації та ловили ці удари. Тож вони обидва вразливі до "фішки" суперника, до його сильної сторони. Психологія – це завжди важливо. У якому стані боєць ментально? 75% успіху – це психологія. Зараз ця перевага має бути у Вордлі, який щойно виграв титул у надважкій вазі. Він непереможений, а Дюбуа повертається після поразки нокаутом від Усика. Тож ментально перевага у Вордлі, але... є одне "але". Дюбуа вже проходив через це, він набагато досвідченіший. І я маю на увазі не лише профі – у нього є аматорська база", – сказав Атлас.

Фахівець висловив захоплення від виступів Фабіо, який не мав аматорської школи. Американець віддав належне йому за характер і бійцівські якості.

"Що робить Вордлі таким надзвичайним, а його історію фантастичною, так це те, що він взагалі не мав аматорських боїв. Фактично без аматорської школи він дійшов до чемпіонства d надважкій вазі, перемігши хороших бійців. Це вражає. Він бував у боях, які буквально витягував з вогню, коли здавалося, що шансів уже немає. Просто виривав перемогу. І як він це робить? У нього величезне серце, міцне підборіддя, чудові фізичні дані. Він атлет з чудовою правою рукою та системою її "доставки" – він розставляє пастки. Його крок назад – це пастка. Ти трохи тягнешся за ним – бам і він пробиває правою. Іноді він нахиляється низько, а потім вибухає правою в голову. І коли він тебе приголомшив, він добре добиває. Він відкривається зсередини, зовні... він робив це в абсолютно дивовижних умовах", – заявив тренер.

При цьому спеціаліст відзначив і психологічну стійкість "Динаміта", який уже продемонстрував, що вміє правильно реагувати на поразки. Атлас заявив, що це буде дійсно чудовий поєдинок, в якому він не ризикнув би поставити проти чинного чемпіона світу.

"Але ось одне "але" щодо ментального стану Дюбуа. Він уже був у такій ситуації. Коли Даніель вперше програв Усику, його зупинили, але він зібрався, повернувся і виграв три бої поспіль. В останньому з них він нокаутував Джошуа на стадіоні "Вемблі". У нього є здатність брати себе в руки тоді, коли ти цього найменше очікуєш, і повертатися. І в нього є цей удар, як і у Вордлі – права рука. Я думаю, що у Дюбуа є шанс виграти цей бій. Справді. Але я не буду ставити проти Вордлі. Не з тією магією, яка зараз його супроводжує", – сказав Атлас.

Зазначимо, що битва Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері. Напередодні прогноз на цей поєдинок зробив також Едді Гірн.