Легендарний тренер оцінив шанси Верховена перемогти Усика, згадавши Тутанхамона

Тедді Атлас поділився очікуваннями від бою Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі.

Свою думку він озвучив на власному ютуб-каналі.

Американський тренер віддав належне спортивній спадщині нідерландського кікбоксера. Проте він абсолютно не вірить в апсет у цьому поєдинку.

"У нас більше шансів побачити повернення Тутанхамона, ніж те, як Верховен створить сенсацію, яка буде чимось більшим, ніж просто апсет. Нікого не можна недооцінювати. Він великий, сильний хлопець. Він у хорошій формі та фізично міцний. У нього великий досвід у кікбоксингу. Нікого не можна недооцінювати, але він, схоже, не має жодних шансів проти Усика. Піраміди. Ми побачимо Сфінкса. Можливо, побачимо Тутанхамона. Побачимо щось пов'язане з цією гробницею чи типу того. Але апсету ми точно не побачимо", – вважає Атлас.

Фахівець заявив, що українець має повне право на цей поєдинок і прогнозує йому легку перемогу. Він жартівливо розповів, як саме буде відбуватись перебіг майбутнього бою.

"Усик заслуговує на легкий бій. Він це заслужив. Він двічі об'єднав титули в надважкій вазі. Він зібрав усі пояси у крузервейті. Він виграв золоту медаль на Олімпіаді. Цей хлопець тільки те й робить, що перемагає, і він б'ється з усіма. Питання буде не в тому, чи зможе він це зробити. А в тому, чи захоче він це робити? Чи захоче він, і як швидко він захоче це зробити? Олександр буде використовувати свій джеб. Він буде вивчати обстановку. Погляне на Сфінкса: "Він там ще не руйнується? Чи не почав у нього ще більше відпадати ніс? Може, його знову відбудовують? О, повернімося до бою". Усик буде комбінувати удари. Він працюватиме по корпусу або прошиватиме блок аперкотом", – сказав Атлас.

Зазначимо, що на кону цього поєдинку стоятиме чемпіонський титул WBC. Напередодні прогнозом на цей бій також поділився Тоні Белью.