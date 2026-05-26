Ось як швидко може змінитися життя: легендарний тренер – про перемогу Усика над Верховеном

Тедді Атлас поділився думками щодо битви Олександра Усика (25-0, 16 КО) з Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) за чемпіонський титул WBC.

Їх він висловив на власній сторінці в інстаграмі.

Колишній тренер Майка Тайсона заявив, що апсет був дуже близький. Він віддав належне українцю, який зміг переломити хід протистояння та не доводити справу до рішення суддів.

"Усик був настільки близьким до того, щоб програти хлопцеві, так кікбоксеру, але, який мав лише один професійний бій у боксі. Ось як швидко може змінитися життя. Всі цінуйте це, живіть на повну щодня. Будьте готові до всього, що може підкинути вам життя. Це був несподіваний хук, який життя збиралося кинути Усику. Але, як справжні великі, і хоча були суперечки, він не злякався і сказав: "Не так швидко. Не сьогодні", – заявив Атлас.

Нагадаємо, що Усик переміг достроково в 11 раунді. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Напередодні сам українець висловився про цю битву. Він пояснив, чому йому було так складно в поєдинку з Ріко Верховеном.