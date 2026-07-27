Це все заслуга хлопців: Джошуа похвалив команду Усика після перемоги над Пренгою
Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) висловився про перемогу над албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).
Його слова передає talkSPORT Boxing.
Британський супертяж згадав дуже непростий початок і два нокдауни в пасиві вже у першому раунді. Він заявив, що велика заслуга в його швидкому відновленні належить команді Олександра Усика, яка готувала його до битви.
"Трапляється різне. І це так кумедно, бо коли ти за крок від чогось великого, завжди є ризик підсковзнутися на банановій шкірці. Але треба віддати належне Прензі. Він вийшов і хотів завоювати цей ринг. Міцний хлопець. Дуже міцний хлопець.
Моє швидке відновлення – це все заслуга хлопців з моєї команди. Чесно, вони з мене всі соки витискають на тренуваннях. Я й минулого разу казав, коли був тут: я аж божеволів, бо розумів, що треба робити більше, треба тиснути з усіх сил. Тому в такі моменти я здатний швидко відновитися. Без проблем, я почуваюся свіжим", – сказав Джошуа.
Зазначимо, що Ей Джей здолав Пренгу нокаутом у другому раунді. Це був другий табір британця під керівництвом команди Олександра Усика.
Наступним суперником Джошуа має стати Тайсон Ф'юрі. 36-річний боксер одразу після битви пообіцяв вирвати серце "Циганського короля".