Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Це все заслуга хлопців: Джошуа похвалив команду Усика після перемоги над Пренгою

Денис Іваненко — 27 липня 2026, 08:34
Це все заслуга хлопців: Джошуа похвалив команду Усика після перемоги над Пренгою
Джошуа з командою Усика
Instagram

Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) висловився про перемогу над албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Британський супертяж згадав дуже непростий початок і два нокдауни в пасиві вже у першому раунді. Він заявив, що велика заслуга в його швидкому відновленні належить команді Олександра Усика, яка готувала його до битви.

"Трапляється різне. І це так кумедно, бо коли ти за крок від чогось великого, завжди є ризик підсковзнутися на банановій шкірці. Але треба віддати належне Прензі. Він вийшов і хотів завоювати цей ринг. Міцний хлопець. Дуже міцний хлопець.

Моє швидке відновлення – це все заслуга хлопців з моєї команди. Чесно, вони з мене всі соки витискають на тренуваннях. Я й минулого разу казав, коли був тут: я аж божеволів, бо розумів, що треба робити більше, треба тиснути з усіх сил. Тому в такі моменти я здатний швидко відновитися. Без проблем, я почуваюся свіжим", – сказав Джошуа.

Зазначимо, що Ей Джей здолав Пренгу нокаутом у другому раунді. Це був другий табір британця під керівництвом команди Олександра Усика.

Наступним суперником Джошуа має стати Тайсон Ф'юрі. 36-річний боксер одразу після битви пообіцяв вирвати серце "Циганського короля".

Читайте також :
Він просто плутався по рингу: чемпіон Європи – про виступ Джошуа в бою проти Пренги
Ентоні Джошуа Олександр Усик

Ентоні Джошуа

Ф’юрі та Джошуа побили андердогів, Сіренко запам’ятався брутальним нокаутом: огляд найшаленішого боксерського вікенду літа
Усик – Джошуа: Це саме те повернення, на яке всі чекали
Гірн: Після двох нокдаунів кар’єра Джошуа могла завершитись
Усик запалив у роздягальні Джошуа перед боєм: вірусний танець під культовий трек
Він просто плутався по рингу: чемпіон Європи – про виступ Джошуа в бою проти Пренги

Останні новини