Усик двома словами описав бій Джошуа – Пренга
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Непереможений український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) дав оцінку поєдинку Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга.
Свої думки Усик озвучив для The Ring Magazine.
"Чудовий бій", – сказав українець.
Колишній суперник українця нокаутував суперника в другому раунді. Під час перших трьох хвилин зустрічі британець двічі побував у нокдауні.
"Джошуа переміг. Але наступний бій в нього з "жадібним пузом" (Тайсоном Фʼюрі – прим.). Ей Джей переможе", – додав Олександр.
Огляд бою Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга
Зазначимо, що Усик і Джошуа чудові друзі. Кілька місяців тому вони провели спільне тренування. Ентоні на початку 2026 року приїздив до України.