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Усик двома словами описав бій Джошуа – Пренга

Руслан Травкін — 26 липня 2026, 03:52
Усик двома словами описав бій Джошуа – Пренга
Getty Images

Непереможений український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) дав оцінку поєдинку Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга.

Свої думки Усик озвучив для The Ring Magazine.

"Чудовий бій", – сказав українець.

Колишній суперник українця нокаутував суперника в другому раунді. Під час перших трьох хвилин зустрічі британець двічі побував у нокдауні.

"Джошуа переміг. Але наступний бій в нього з "жадібним пузом" (Тайсоном Фʼюрі – прим.). Ей Джей переможе", – додав Олександр.

Огляд бою Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга

Зазначимо, що Усик і Джошуа чудові друзі. Кілька місяців тому вони провели спільне тренування. Ентоні на початку 2026 року приїздив до України.

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