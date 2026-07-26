Усик двома словами описав бій Джошуа – Пренга

Непереможений український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) дав оцінку поєдинку Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга.

Свої думки Усик озвучив для The Ring Magazine.

"Чудовий бій", – сказав українець.

Колишній суперник українця нокаутував суперника в другому раунді. Під час перших трьох хвилин зустрічі британець двічі побував у нокдауні.

"Джошуа переміг. Але наступний бій в нього з "жадібним пузом" (Тайсоном Фʼюрі – прим.). Ей Джей переможе", – додав Олександр.

Oleksandr Usyk gives his predictions for Joshua vs Prenga and the 'Battle of Britain' showdown with Tyson Fury 👀#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/MS0GmGuC2G — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Огляд бою Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга

Зазначимо, що Усик і Джошуа чудові друзі. Кілька місяців тому вони провели спільне тренування. Ентоні на початку 2026 року приїздив до України.