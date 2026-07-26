Хлопав і мовчав: реакція Усика на нокаут у бою Джошуа – Пренга

Непереможений український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) радів перемозі Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Британець нокаутував суперника в другому раунді.

Камери вихопили реакцію Усика. Він підвівся зі свого місця і аплодував.

Після бою Олександр привітав переможця обіймами.

Joshua and Usyk embrace after a crazy two rounds 👏#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/Opw1PgI2xu — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Поєдинок розпочався дещо неочікувано. Албанець відправив опонента в нокдаун. Згодом рефері вдруге почав відраховувати перед обличчям фаворита.

Британець у перерві між раундами зумів відновитися. Крістіан старався захопити ініціативу, але Джошуа успішно відходив, почавши працювати з дистанції.

Після цього колишній чемпіон світу почав підключати комбінації. Після серії з трьох ударів його опонент рухнув на канати. Суддя оголосив нокаут.

Зазначимо, що Усик і Джошуа чудові друзі. Кілька місяців тому вони провели спільне тренування. Ентоні на початку 2026 року приїздив до України.

Ей Джей та українець двічі билися за чемпіонські титули – обидва рази тріумфатором ставав Олександр.