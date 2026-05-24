Жахлива робота рефері: зірковий тренер оцінив перемогу Усика над Верховеном

Денис Іваненко — 24 травня 2026, 09:23
Тедді Атлас висловився про битву Олександра Усика (25-0, 16 КО) з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Свою думку він опублікував у соцмережі X. 

Іменитий тренер вважає, що рефері ухвалив помилкове рішення, коли зупинив достроково бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом в 11 раунді. При цьому він думає, що в останній 3-хвилинці чинний король хевівейту зміг би все одно дотиснути суперника.

"Так, жахлива робота рефері – зупиняти бій уже після гонга. І ще гірше, що трансляція навіть не показувала таймер. Хоча, якщо чесно, є відчуття, що Усик все одно дотиснув би його у 12 раунді", – сказав Атлас.

Зазначимо, що в цій битві на кону стояв чемпіонський титул WBC. Після поєдинку на ринг вийшов Агіт Кабаєл, який кинув виклик Олександру Усику, а той заявив про готовність битись.

Раніше бій українця з Ріко Верховеном прокоментував Сауль Альварес. Він зізнався, чи вважає зупинку поєдинку передчасною.

