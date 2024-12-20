Визнаю, що помилився в прогнозі: Нганну – про переможця реваншу між Усиком та Ф'юрі

Ексчемпіон UFC і чинний володар поясу PFL у важкій вазі зірковий боєць ММА Френсіс Нганну з Камеруну висловився щодо реваншу між володарем титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО ) і колишнім чемпіон світу у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), віддавши перевагу британцю.

Свою думку він висловив у ефірі Seconds Out.

"Бокс зараз ніби знайшов нове життя. Він повертається. Все повертається. Думаю, переможе Ф'юрі. Але це не означає, що я не сприймаю серйозно Усика. Дуже поважаю цього бійця. Особливо після того, що він зробив у першому поєдинку з Ф'юрі. Скажу чесно, він посоромив мене тоді. Визнаю, що ставив тоді на Ф'юрі. Визнаю, що помилився у прогнозі. Але все одно, я знову поставлю на Тайсона", – сказав Нганну.

19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.