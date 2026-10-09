Колишній чемпіон світу назвав легендарного боксера, який міг би здолати Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ріддік Боуї (43-1, 33 КО) розповів, що ні Олександр Усик (25-0, 16 КО), ні Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) не встояли б у потенційному протистоянні проти Евандера Холіфілда (44-10-2, 29 КО).

Його цитує Seconds Out Boxing.

"Жодного порівняння. Евандер Холіфілд. Подивіться, який він маленький, і якби ви звели його з кимось із них – Усиком чи Ф'юрі, – як думаєте, що сталося б? Ви б поставили на Холіфілда. Чому? Тому що вони не працюють у клінчі, великі хлопці взагалі цього не роблять", – заявив Боуї.

Відзначимо, що дуель Боуї та Холіфілда є однією із найвидатніших трилогій в історії боксу. Ріддік двічі перемагав суперника у 1992-му та 1995-му роках, тоді як Евандер святкував єдину перемогу у 1993-му.

Зазначимо, що Холіфілд, як і Усик, був абсолютним чемпіоном у крузервейті та гевівейті. У своєму останньому поєдинку Евандер (у 2011-му) достроково здолав Браяна Нільсена.

Раніше легенда боксу Леннокс Льюїс припустив, чи зміг би Усик досягти успіху у його епоху.