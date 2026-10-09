Френку, де мій Бентлі? Усик нагадав промоутеру Дюбуа про обіцяну розкішну автівку
Олександр Усик із гумором нагадав британському промоутеру Френку Воррену про обіцянку подарувати йому новий Бентлі.
За словами українського чемпіона, після перемоги в реванші з Даніелем Дюбуа він так і не дочекався елітного автомобіля, який йому обіцяли.
Усик вирішив публічно звернутися до представника британського боксера та поцікавитися, коли той збирається виконати свою обіцянку. Українець не став приховувати, що пам'ятає про домовленість, і нагадав промоутеру про його слова.
"Агов, Френку, у нас є справа. Де мій Бентлі? Френку, ти чоловік!" — заявив Усик.
Нагадаємо, менеджер Дюбуа за кілька тижнів до реваншу з українцем зголосився подарувати новенький Bentley в разі перемоги Олександра над його підопічним.
Поєдинок, як відбувся у липні 2025 року, завершився ефектним нокаутом у п'ятому раунді. Усик знову впорався зі своїм опонентом, втім цього разу перемога була ще більш ефектною.
Згодом Олександр похизувався фото біля Rolls Royce, внаслідок чого у мережі подумали, що Воррен виконав свою обіцянку, однак промоутер Дюбуа все ще винен українському боксеру автівку.