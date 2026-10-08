Хочу отримати шанс усе виправити: Ф'юрі вчергове заговорив про трилогію з Усиком

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) вкотре заявив, що прагне провести третій бій проти Олександра Усика (25-0, 16 КО), наголосивши, що несправедливо програв у двох попередніх поєдинках.

Свою думку він висловив у коментарі для The Ring.

"Я точно знаю, що хочу реваншу з ним, третього бою, бо в глибині душі переконаний, що виграв ті попередні поєдинки. Та з якоїсь причини перемогу віддали йому. І він теж цього хоче. Бо він теж боєць. Він думає: "Чорт забирай... Виграв я ці бої чи ні?" Він навіть визнав на камеру: "Бій був дуже рівним. Якби перемогу віддали йому, я б не сперечався". Ну що ж. Ми обидва відчуваємо... Слухайте, перемога дісталася йому. Він чесно її здобув. Удачі йому. Я не бажаю йому нічого поганого. Але я хочу отримати шанс усе виправити. І який це був би фінал кар'єри: відлупцювати цього невдаху (Джошуа – прим. ред.) у Кардіффі на очах у 80 тисяч глядачів, а потім поїхати до "Медісон-сквер-гарден" і нарешті взяти реванш у кролика", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Усик і Ф'юрі двічі билися у 2024 році. В обох поєдинках рішенням суддів переміг українець.

Також "Циганський король" відреагував на останню перемогу Усика над Ріко Верховеном. Тайсон зізнався, що не спостерігав за поєдинком у прямому ефірі.

Усі очікували, що він просто рознесе суперника. Ставки були, мабуть, 50 до 1. Але виявилося, що він програвав раунд за раундом аж до самого нокауту", – зазначив 38-річний британець.

23 травня 2026 року у Гізі Усик здолав Ріко Верховена технічним нокаутом наприкінці 11-го раунду. Без урахування цієї 3-хвилинки Олександр мінімально поступався за записками суддів. Один рефері віддавав йому поразку 94:96, а двоє інших – нічию.

Раніше менеджер Ф'юрі натякнув на можливу трилогію з непереможеним українцем. Натомість Тайсон готує шалену пропозицію Усику щодо третього поєдинку, опублікувавши постер потенційного бою. Британець заявляв, що третя зустріч вже перебуває у розробці.