Промоутер Усика анонсував особливий вихід українця в ринг на реванш проти Ф'юрі

Команда чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) виходом боксера в ринг проти ексчемпіона Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) передасть особливий меседж.

Про це в інтерв'ю Boxing Social повідомив промоутер українця Олександр Красюк.

"Цього разу вихід Усика в ринг буде особливим. Повірте, це завжди так. Усик не може виходити в ринг просто як звичайний спортсмен. Він завжди використовує цю можливість, щоб показати щось особливе, донести певний меседж світу, і він зробить це знову", – анонсував Красюк.

Раніше повідомлялося. що Усик після бою з Ф'юрі планує повернутися у важку вагу.

Також українець розповів про свої плани на майбутнє після реваншу із британцем і запевнив, переможе його.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.