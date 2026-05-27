Красюк: Ітаума ще занадто молодий для Усика

Колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО), Олександр Красюк, висловився про можливий бій українського чемпіона з непереможеним британцем Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО).

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

На думку Красюка, наразі Ітаума не готовий до бою з Усиком. Втім, такий поєдинок можливий у майбутньому.

"Якщо справа доходить до Ітауми, то він ще занадто молодий. Можливо, через рік він буде готовий. Але я дотримуюся думки, якої дотримувався з часів його другого бою з Тайсоном Ф'юрі: краще піти за годину до, ніж за хвилину після. Як друг, як людина, яка була з ним протягом 12 років його кар'єри, я бажаю йому залишатися найкращим за всі часи. Його мають пам'ятати за те, чого він досяг, а не за те, як він закінчив", – сказав Красюк.

Зазначимо, що Ітаума перебуває у списку можливих суперників Усика. У новому рейтингу найкращих боксерів хевівейту від The Ring 21-річний британець посідає шосте місце.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував два наступні поєдинки Усика, але серед потенційних суперників відсутній Ітаума.