Усик планує змінити вагову категорію після реваншу з Ф'юрі

Чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) заявив, що планує повернутися у важку вагу.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Я знову виграю другий бій. Я знову спробую себе у важкій вазі. Чи реально, що я буду абсолютом у крузервейті, абсолютом у надважкій вазі і знову абсолютом у крузервейті?Так-так, я спробую", – сказав Усик.

Раніше Усик розповів про свої плани на майбутнє після реваншу із Тайсоном Ф'юрі, а також запевнив, що переможе британця.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.