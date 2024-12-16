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Усик відповів, чи нокаутує Ф'юрі

Олексій Мурзак — 16 грудня 2024, 19:58
Усик відповів, чи нокаутує Ф'юрі
Getty Images

Чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) поділився черговими думками щодо майбутнього реваншу проти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), наголосивши, що він переможе британця.

Про це боксер розповів The Stomping Ground.

Відповідаючи на питання журналіста Усик зазначив, що наразі не думає про бокс та бій.

"Послухай, друже. Зараз я не думаю про бокс. Я не думаю про свій бій. Зараз я розслабляюся, розмовляю з тобою. Сьогодні день для преси. Зараз я хочу чаю з медом.

Останнє послання українцям на Батьківщині? Всім фанатам – я вас люблю. Мої українські фанати, я так обожнюю вас, що ви навіть не уявляєте. Дякую велике. Дякую за все.

Чи нокаутую я Ф'юрі? Я переможу", – запевнив Усик.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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