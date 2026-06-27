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Колишній промоутер Усика сказав, яким повинен бути "ласт денс" від українця після відмови від усіх своїх титулів

Олексій Мурзак — 27 червня 2026, 01:44
Колишній промоутер Усика сказав, яким повинен бути ласт денс від українця після відмови від усіх своїх титулів
Олександр Усик
Getty Images

Колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО) – Олександр Красюк, прокоментував рішення українського боксера відмовитись від усіх своїх поясів у надважкій вазі, висловивши думку, що останнім танцем чемпіона має стати гопак.

Його слова наводить РБК Україна.

"Усик – великий чемпіон. Таким він і має залишитися у світовій історії. Він досяг надзвичайних висот у боксі і йому нема для чого більше що-небудь доводити.

А "ласт денс" має бути гопак. З нього все почалося – ним нехай і закінчиться", – сказав Красюк.

Зазначимо, що наразі Усик поки володіє чемпіонськими титулами у суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBC та IBO. Свій титул за версією WBO він також втратив не в бою: Олександр відмовився від нього восени 2025 року. Свій останній на даний момент бій українець провів 23 травня поточного року в Єгипті, достроково перемігши нідерландця Ріко Верховена.

Олександр Красюк Олександр Усик

Олександр Красюк

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