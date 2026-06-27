Колишній промоутер Усика сказав, яким повинен бути "ласт денс" від українця після відмови від усіх своїх титулів

Колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО) – Олександр Красюк, прокоментував рішення українського боксера відмовитись від усіх своїх поясів у надважкій вазі, висловивши думку, що останнім танцем чемпіона має стати гопак.

Його слова наводить РБК Україна.

"Усик – великий чемпіон. Таким він і має залишитися у світовій історії. Він досяг надзвичайних висот у боксі і йому нема для чого більше що-небудь доводити.



А "ласт денс" має бути гопак. З нього все почалося – ним нехай і закінчиться", – сказав Красюк.