Хочу зіграти за Полісся: Усик розповів про свої плани після реваншу із Ф'юрі
Геннадій Буткевич та Олександр Усик
instagram.com/usykaa
Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBC, WBA та IBO Олександр Усик розповів про свої плани на майбутнє після реваншу із Тайсоном Ф'юрі.
Боксер дав коментар The Stomping Ground.
"Можливо, я буду відпочивати 3 або 4 місяці, а потім знов буду боксувати та тренуватись. Звісно, я хочу зіграти за Полісся, але точно повернусь у бокс.
Наступний суперник? Не знаю, зі ким би хотів боксувати", - розповів Усик.
Нагадаємо, що реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться у суботу, 21 грудня. Бій прийме столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд.
Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.
Раніше менеджер Усика назвав боксера, із яким хотів би влаштувати бій українцю.