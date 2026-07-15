Він хоче повернутися на вершину: Красюк відреагував на камбек Берінчика у ринг

Промоутер Олександр Красюк розповів, що Денис Берінчик (19-1, 9 КО) був вимушений взяти паузу у кар'єрі через проблеми зі здоров'ям, а майбутній поєдинок проти Сема Ноукса (18-1, 16 КО) не став якоюсь новиною.

Його слова передає Sport.ua.

За словами колишнього промоутера Олександра Усика, протистояння Берінчик – Ноукс повинно було відбутися значно раніше. Розмови навколо такого двобою ще з'явилися два роки тому, але лише тепер перемовини конвертувалися в офіційний поєдинок.

Красюк розповів, звідки Берінчик черпає мотивацію для продовження кар'єри попри свій вік (38 років).

"Та ми теж всі немолоді, чесно кажучи. І з часом молодшими не стаємо. Мотивацією будь-якого боксера є перемога, а професійного боксера – перемога і суттєвий гонорар. Сподіваюсь, що для Дениса і одне, і інше будуть видатними успіхами. Дуже сподіваюсь, що зараз ми побачимо нову версію Дениса. Сподіваюсь, що цей поєдинок стане трампліном для завоювання титулу чемпіона світу. Ми з Денисом говорили – він хоче повернутися на вершину, а я зроблю все необхідне для цього. Ми вже це проходили одного разу – пройдемо ще раз", – сказав Красюк.

Бій Берінчик – Ноукс відбудеться 29 серпня в андеркарді поєдинку Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу прийме лондонська арена "O2".

Востаннє Денис виходив на професійний ринг у лютому 2025-го, коли Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав в українця титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця. Після цього Берінчик переніс операції.

Натомість Ноукс у червні 2026-го переміг у другому раунді мексиканця Беніто Санчеса Гарсію.