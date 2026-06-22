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Не хотілось, аби наша спадщина була змарнована: Красюк пояснив, чому радить Усику завершити кар'єру

Микола Літвінов — 22 червня 2026, 15:35
Не хотілось, аби наша спадщина була змарнована: Красюк пояснив, чому радить Усику завершити кар'єру
Олександр Усик та Олександр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk

Колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО) Олександр Красюк пояснив, що бажає українському боксерові завершити кар'єру, поки їхню спадщину не зруйнував "недолугий" менеджмент.

Його слова передає Sport.ua.

"Як пересічний поціновувач боксу – я би хотів ще 10 років дивитись поєдинки Усика. Бокс у його виконанні – це не просто спорт, це мистецтво.

Однак, я займаюсь цією діяльністю понад 20 років і тому маю можливість "дивитись у завтрашній день". Дуже б не хотілось, аби спадщина, яку ми вибудовували понад 12 років, була змарнована недолугим менеджментом".

Нагадаємо, раніше Красюк розповів, чи продовжує підтримувати зв'язок з Олександром Усиком.

Зазначимо, що Красюк та Усик припинили співпрацю менше ніж за місяць до реваншу українця проти Даніеля Дюбуа, у якому Олександр святкував перемогу.

Додамо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. Також Красюк розповів, чому у куті українського боксера під час поєдинку не було наставника Юрія Ткаченка.

Олександр Красюк Олександр Усик

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