Колишній суперник Усика назвав головні фактори, які допомогли українцю здолати Ф'юрі
Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14) заслужено переміг Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) за рахунок постійного тиску та темпу.
Про це екссуперник українця написав у соцмережі "Х" (Twitter).
"Занадто великий розрив (про оцінки суддів – прим.), але в мене переміг Усик. Я розумію, чому так. Він дійсно забирав раунди за рахунок тиску і послідовності своєї роботи.
Тайсон Ф'юрі – воїн, який заслуговує на велику повагу за реванш з ним", – написав Белью.
Тоні Белью провів зустріч з Олександром Усиком у листопаді 2018 року. Він програв нокаутом у 8 раунді.
Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.
Українець свою перемогу присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.
Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.
Дюбуа після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.