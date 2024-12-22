Колишній суперник Усика назвав головні фактори, які допомогли українцю здолати Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14) заслужено переміг Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) за рахунок постійного тиску та темпу.

Про це екссуперник українця написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Занадто великий розрив (про оцінки суддів – прим.), але в мене переміг Усик. Я розумію, чому так. Він дійсно забирав раунди за рахунок тиску і послідовності своєї роботи.

Тайсон Ф'юрі – воїн, який заслуговує на велику повагу за реванш з ним", – написав Белью.