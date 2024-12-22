Усик присвятив другу перемогу над Ф'юрі мамі
Український чемпіон світу в суперважкій вазі WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) присвятив другу перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-2, 14 KO) своїй мамі.
Про це українець заявив у інтерв'ю відразу після бою.
"Я виграв, це добре. Судді мене не підтримували, я спортсмен. Я переміг, дякую Богу. Не знаю, чому я стаю сильнішим, швидшим, мабуть, тому, що я тренуюсь, хороша підготовка. Мені допомагає дружина та діти.
Сьогодні обидва мої сини також перемогли, вони здобули пояси в дзюдо та сказали, що я наступний.
Неймовірні 24 раунди (на ринзі з Тайсоном Ф'юрі, – прим.) у моїй кар'єрі. Я хочу присвятити цю перемогу своїй матусі, Надії Петрівні, яка дуже сильно за мене переживає, яка багато років нервує і всім матерям Україні", – сказав Усик після бою.
Зазначимо, що гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.
Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.
Після поєдинку Усик заявив про бажання провести реванш із Дюбуа та ще раз стати абсолютним чемпіоном світу. У 2023-му Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді.