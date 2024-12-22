Усик присвятив другу перемогу над Ф'юрі мамі

Український чемпіон світу в суперважкій вазі WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) присвятив другу перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-2, 14 KO) своїй мамі.

Про це українець заявив у інтерв'ю відразу після бою.

"Я виграв, це добре. Судді мене не підтримували, я спортсмен. Я переміг, дякую Богу. Не знаю, чому я стаю сильнішим, швидшим, мабуть, тому, що я тренуюсь, хороша підготовка. Мені допомагає дружина та діти.

Сьогодні обидва мої сини також перемогли, вони здобули пояси в дзюдо та сказали, що я наступний.