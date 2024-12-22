Стали відомі оцінки суддів реваншу Усик – Ф'юрі

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Поєдинок пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів 116:112, 116:112, 116:112.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше залучити в боксерському поєдинку – 118:112.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Після поєдинку Усик оголосив про бажання провести реванш із Дюбуа та ще раз стати абсолютним чемпіоном світу. У 2023-му Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді.